Grimaldo assume desejo de jogar com Ronaldo: «Foi o melhor do mundo durante muitos anos»

Em entrevista à página de Instagram do jornal espanhol 'Marca', Álex Grimaldo foi, esta quinta-feira, convidado a escolher um jogador da Serie A para integrar a sua equipa de eleição. No momento da escolha, o lateral-esquerdo das águias nem pensou duas vezes: Cristiano Ronaldo.





"Gostaria de jogar com Cristiano Ronaldo, foi o melhor do mundo durante muitos anos. Entre ele e Messi, gostaria de jogar com os dois, mas sendo que falamos da Serie A, escolho o Cristiano Ronaldo", atirou.Álex Grimaldo não esconde o desejo de representar a camisola do seu país. Internacional pelas camadas jovens de Espanha, com passagens, nomeadamente, pelos sub-17, sub-19 e sub-21, o lateral-esquerdo das águias aguarda pela chamada de Luis Enrique para integrar a lista de convocados para o Euro'2020."Tinha a esperança de ir ao Euro’2020 porque entrou Luis Enrique e vai fazer uma lista nova, poderia ter uma oportunidade", finalizou.