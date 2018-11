Grimaldo 'atacado' nas redes sociais

No final do jogo com o Ajax, Grimaldo criticou a postura dos adeptos por terem assobiado o grupo e a sua última publicação no Instagram acabou por ser bombardeada por críticas. "Não são os adeptos que não estão com vocês. São vocês que não estão connosco", "joga à bola e está calado que é para isso que te pagam" ou "joga mais e fala menos", foram alguns dos comentários ali deixados.Depois de à TVI 24 ter abordado o jogo com o Ajax e considerado que o Benfica não teve a sorte do seu lado , Alex Grimaldo deixou críticas às adeptos , admitindo não entender por que estes não estão ao lado da equipa. Tudo por causa dos assobios e lenços brancos exibidos após o apito final do encontro com os holandeses."Ouvir a reacção dos adeptos não me agradou nada. A equipa correu e trabalhou, não entendo porque é que não estão connosco. Quando há vitórias todos estamos juntos e felizes, mas agora, quando estamos a sofrer derrotas, necessitamos mais que nunca dos adeptos para dar a volta à situação. Hoje trabalhámos mas os adeptos não estão connosco e a equipa está descontente com isso", garantiu.