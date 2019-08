Grimaldo cada vez mais especialista nos livres diretos

Alejandro Grimaldo marcou o terceiro livre direto com a camisola do Benfica em jogos oficiais, mostrando que está cada vez melhor neste aspeto particular do jogo. Depois de já ter rematado com sucesso neste tipo de bolas paradas nas partidas com Feirense, em 2016/17, e AEK, em 2018/19, o lateral-esquerdo espanhol voltou a fazê-lo ontem, no dérbi com o Sporting. E se tivermos em conta todos os jogos, até os particulares, juntam-se a estes os tiros certeiros que apontou em duas partidas de pré-temporada: em 2016/17, na derrota com o Lyon (2-3), em França; em 2018/19, no empate diante da Juventus (1-1), nos Estados Unidos da América, a contar para a International Champions Cup.