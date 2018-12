Grimaldo caiu mal e assustou

Alejandro Grimaldo provocou um valente susto aos benfiquistas e à equipa técnica dos encarnados quando, aos 26 minutos, caiu aparatosamente após uma disputa de bola a meio-campo. O lateral-esquerdo espanhol saltou para cabecear a bola e chocou com Jardel, tendo caído desamparado no relvado, agarrado às costas.Os elementos do banco do Benfica levantaram-se, pedindo ao árbitro para parar o jogo, até porque Dyego Sousa aproveitou a situação para correr em direção à baliza de Vlachodimos e rematar com perigo. O esquerdino, no entanto, viria a levantar-se, ainda que com algumas dificuldades, tendo continuado em jogo até ao final.