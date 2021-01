Grimaldo deixa mensagem de esperança: «Vamos derrotar este rival comum»

Alejandro Grimaldo é um dos sete jogadores do plantel benfiquista que testou positivo à Covid-19, mas num momento difícil, fez questão de deixar uma mensagem de esperança a todos: "Juntos, ganharemos esta partida e venceremos este rival comum", assinalou o lateral-esquerdo, nas redes sociais.





Num texto em que lamenta "os dias complicados" que se vivem "em Portugal", o lateral lamentou o impacto que o surto tem no plantel benfiquista, mas promete que não será este problema que irá parar as águias."Infelizmente, testei positivo à Covid-19 na última verificação de saúde do clube. Já sabem que esta situação nos afeta a todos e tivemos que vivê-la dentro do grupo. É uma pena que não possamos continuar o trabalho com normalidade, nomeadamente num momento especial, mas não podemos deixar que isto nos pare", assinalou o espanhol, que promete que não será isto que irá abalar a equipa: "Continuaremos a trabalhar muito e em breve estaremos prontos para estar juntos novamente. São dias difíceis em Portugal e na Europa. Envio-vos uma mensagem de incentivo, tranquilidade e muita força para todos vocês que estão a passar pelo mesmo".