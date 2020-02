Grimaldo: «Demos o máximo e conseguimos dar a volta ao marcador»

O Benfica venceu esta terça-feira o Famalicão por 3-2 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal e acabou por garantir a reviravolta no marcador já nos últimos minutos do tempo de compensação.

Após o encontro Grimaldo sublinhou a importância do triunfo frente a um bom adversário e destacou a capacidade das águias para virar o resultado.





"É uma vitória importante. A equipa trabalhou muito, perante um Famalicão que soube sair a jogar, num bom jogo. Demos o máximo e conseguimos dar a volta ao marcador", afirmou o defesa aos microfones da SportTV em pleno relvado do Estádio da Luz.

"Creio que é uma equipa que joga bem pelas alas, com extremos muito abertos, e criou muito perigo no contra-ataque. Mas soubemos reagir ao futebol deles e conseguimos a vitória no último momento, muito importante para o jogo da segunda volta".