Grimaldo e a temporada 2019/20: «Se não acabar, que se anule»

A retoma competitiva ainda não está oficializada e tudo dependerá da evolução da pandemia do novo coronavírus, mas Grimaldo não tem dúvidas do caminho a seguir caso não venha a tornar-se viável retomar os jogos em Portugal – aos encarnados restam dez rondas de campeonato e ainda a final da Taça de Portugal, contra o FC Porto. Para o lateral-esquerdo, o único caminho a seguir será mesmo a anulação da presente campanha, sem atribuição de um campeão. "Gostava de acabar a temporada, mas se não for possível, que se anule esta e se arranque a próxima", atirou, num segundo excerto de uma anterior entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’.

O regresso à competição no nosso país está previsto para o início de junho, mas a Direção-Geral da Saúde será sempre determinante.