Grimaldo é alternativa a Alex Telles... na Juventus

O cenário é traçado pelo 'Tuttosport' que antecipa alternativas ao lado esquerdo da defesa da Juventus. Os campeões italianos estão recetivos a vender caso recebam uma oferta por Alex Sandro, habitual titular naquele setor da retaguarda. Nesse cenário, a vecchia signora tem como prioridade o portista Alex Telles, que tem contrato com o FC Porto por apenas mais um ano, de forma a render um ex-dragão.





É neste cenário que aparece Alejandro Grimaldo, segundo o jornal italiano. Caso Telles, com muito mercado na Europa aos 27 anos, não regresse a Itália - já esteve no Inter Milão em 2015/16 - a Juventus olharia com outros olhos para o defesa espanhol do Benfica.O jogador contratado pelas águias ao Barcelona tem sido praticamente titular indiscutível desde que chegou à Luz. Em 2019/20, por exemplo, soma 39 encontros oficiais às ordens de Bruno Lage a que junta um golo apontado. Em novembro de 2019 renovou pelo Benfica até junho de 2023 e há dias garantiu estar feliz nos campeões nacionais.Em março, Grimaldo foi também apontado ao Tottenham de José Mourinho A terceira alternativa da Juve para o lado esquerdo da defesa reside em Achraf Hakimi, do Borussia Dortmund.