Grimaldo e Jonas recuperáveis

Os problemas físicos de Alejandro Grimaldo e Jonas não são graves e a dupla deverá mesmo poder defrontar o Bayern Munique na próxima terça-feira, no jogo que irá definir o futuro dos encarnados na Liga dos Campeões.

O lateral-esquerdo, recorde-se, saiu magoado no joelho esquerdo após uma entrada mais dura de Adílio, mas o problema é recuperável. Trata-se de uma boa notícia para Rui Vitória, que, refira-se, também não vai poder contar com Yuri Ribeiro. Quanto a Jonas, acabou por aguentar os 90 minutos, mas também foi visado no final por Rui Vitória, que lamentou o facto de o goleador ter saído queixoso. Também o 10 estará pronto para ser titular na Allianz Arena.

No que diz respeito a Salvio, outro elemento que tem constado nos mais recentes boletins clínicos do clube da Luz, a presença no encontro de Munique não está garantida, ainda que o camisola 18 esteja na fase final da recuperação. O objetivo da equipa técnica, por agora, é recuperar o extremo argentino para que este possa viajar segunda-feira com os encarnados rumo a terras germânicas.

Ebuehi é o outro nome no boletim clínico, mas está em plena recuperação de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.