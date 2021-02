Grimaldo e o golo frente ao FC Porto: «Pela importância que teve, entra para o meu top»

O golo que Grimaldo marcou no Estádio do Dragão, ao FC Porto, foi eleito pelos adeptos do Benfica como o melhor do mês de janeiro e o próprio lateral reconhece que, pela importância que teve, também está entre os melhores que marcou.





"Pela importância do golo, penso que entraria no meu top de golos. Foi um golo bonito e muito importante no Estádio do Dragão", assinalou o lateral, em declarações à Benfica Play, onde aproveitou para destacar a jogada coletiva da equipa: "Foi uma jogada trabalhada, é difícil que depois no jogo aconteça, mas aconteceu. O Nuno [Tavares] fez um grande passe para o Seferovic, que me deixou a bola para eu encostar. Foi importante começar o jogo com este golo. Depois não tivemos a sorte para ganhar o jogo, mas o golo foi muito bom. Foi um grande golo, uma jogada coletiva muito boa e foi importante marcar ali no Dragão. Nunca tinha feito golo lá e foi uma grande felicidade para mim".Grimaldo abordou ainda o atual momento da equipa, vincando a importância dos jogadores estarem quase todos disponíveis depois do surto de Covid-19 que atingiu o plantel das águias. "Agora estamos novamente juntos e a nossa equipa é muito mais forte quando está junta", assinalou.