Grimaldo e os 150 jogos pelo Benfica: «Um grande orgulho para mim»

Alejandro Grimaldo cumpriu o 150º encontro oficial com a camisola do Benfica diante do Famalicão, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, ajudando a carimbar a presença na final da prova. O defesa espanhol mostrou-se satisfeito por atingir "marca tão grande" a que não se imaginava chegar. "É um número grande. Cheguei muito jovem e conseguir fazer todos estes jogos num clube tão grande é um orgulho para mim", vincou à Movistar TV o jogador contratado ao Barcelona em janeiro de 2016.

O defesa espanhol, de 24 anos, ressalvou, depois, um agradecimento ao Benfica pela ajuda neste trajeto até agora, como, também, aos adeptos encarnados: "Estão sempre comigo e apoiaram-me a chegar a este número. Que venham mais jogos por este clube."

O camisola 3 das águias apontou a vitória (4-1) ante o Nacional, que carimbou o título nacional de 2015/16 como momento mais marcante da carreira. "O jogo do primeiro título quando cheguei aqui. Pelo que representa e porque celebrámos no Marquês de Pombal, que foi um sonho tornado realidade", afirmou Grimaldo, recordando a temporada de estreia pelos encarnados.