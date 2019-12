Grimaldo e Pizzi na equipa ideal da Champions

As boas atuações de Grimaldo e Pizzi no último embate com o Zenit não passaram em branco, sendo que ambos os jogadores foram incluídos na equipa ideal da ‘Fantasy League’ oficial da última ronda da Champions. O lateral-esquerdo bateu o canto que resultou no autogolo de Azmoun (3-0), tendo ainda a UEFA destacado as suas 75 ações bem-sucedidas. Já Pizzi fez a assistência para o 1º golo do jogo, apontado por Cervi, celebrando ele próprio o segundo das águias, na cobrança de um penálti. Para além disso, recorde-se, foi recentemente eleito como melhor médio da nossa Liga em outubro e novembro. O referido onze ideal desta Champions é completado com Alisson (Liverpool); Castagne (Atalanta), Felipe (At. Madrid), Gosens (Atalanta), João Félix (At. Madrid), Phil Foden (Man. City); Mbappé (PSG), Gabriel Jesus (Man. City) e Milik (Nápoles)