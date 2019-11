Grimaldo e renovação com o Benfica: «É uma questão de dias para chegarmos a acordo»

Grimaldo mostrou esta segunda-feira confiança na conquista de um bom resultado em casa do Lyon e revelou que a renovação está bem encaminhada."Não será diferente do que vimos na Luz. Vamos lutar para ganhar e acho que não será diferente do primeiro jogo mas há que estar preparado para tudo", disse.O defesa espanhol referiu que a preocupação do Benfica está centrada em toda a equipa do Lyon e não em casos específicos. "Não nos preparamos para defender só um. O Lyon tem uma grande equipa e preparamo-nos para defender em bloco. O Depay é um jogador com qualidade acima de outros mas isso não muda nada para nós", frisou.Grimaldo disse estar feliz no Benfica e em ser uma aposta de Bruno Lage. "Muitos jogadores fizeram vários encontros e isso demonstra que qualquer um pode entrar em qualquer momento. Estou bem, trabalho para jogar, e se o treinador quiser pode contar comigo. Estou a 100 por cento", referiu.Sobre a renovação adiantou: ""Estou muito contente no Benfica, o clube está contente comigo e é uma questão de dias até chegarmos a um acordo para renovar."