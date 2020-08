Grimaldo e Samaris integrados no primeiro treino de 2020/21

Grimaldo e Samaris, que terminaram a temporada passada lesionados, integraram o primeiro treino de 2020/21. O lateral espanhol é o que está há mais tempo sem competir. Fez o último em Portimão, a 10 de junho, contraindo lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Nos últimos treinos de 2019/20 já treinava no relvado.

Por sua vez, o médio grego falhou a final da Taça de Portugal, devido a uma lesão no tendão de Aquiles, mas já participou no treino de ontem, no qual a principal novidade foi a presença do defesa-central brasileiro Morato.