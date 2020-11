Grimaldo e Todibo recuperados treinaram-se às ordens de Jorge Jesus

Os defesas Grimaldo e Todibo estão recuperados das lesões que os afastaram dos trabalhos da equipa de futebol do Benfica e treinaram-se, esta quarta-feira, às ordens de Jorge Jesus, no Seixal.

Os dois futebolistas subiram ao relvado do campo principal do Benfica Futebol Campus e trabalharam, aparentemente, sem qualquer limitação durante os 15 minutos abertos à comunicação social, na sessão de trabalho que antecede a partida com o Rangers, a contar para a Liga Europa.

Grimaldo saiu lesionado durante a segunda parte do encontro com o Belenenses SAD, depois de sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo que o deve impedir, ainda assim, de alinhar na quinta-feira, frente aos escoceses.

Por sua vez, Todibo encontrava-se a recuperar de uma tendinopatia no tendão de Aquiles direito quase desde a sua chegada ao Benfica, por empréstimo do FC Barcelona.

Com o regresso dos dois defesas ao ativo, os únicos clientes do departamento médico do Benfica são agora André Almeida e Pedrinho.

O lateral direito encontra-se a recuperar de roturas do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, devendo continuar ausente até ao final da época.

O brasileiro, por sua vez, debate-se com uma fratura do cuboide no pé esquerdo, lesão contraída antes da deslocação ao Estádio do Bessa e que já o deixou de fora desse encontro com o Boavista.