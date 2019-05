Grimaldo elogia João Félix: «Nascem poucos jogadores com este nível»

Em entrevista à Rádio Marca, Alex Grimaldo abordou alguns temas da atualidade, nomeadamente os números da sua temporada no Benfica e também a situação em torno de Iker Casillas, mas um dos temas que mais chamou a atenção dos jornalistas espanhóis foi João Félix, um jovem avançado que tem sido apontado a reforçar alguns dos mais clubes do Mundo. E quando o assunto chegou ao 79 das águias, Grimaldo não teve dúvidas.

"O João é um craque. Assim, simplesmente. Nascem poucos jogadores assim com este nível. É muito difícil encontrar um jogador assim. É um craque em todos os aspetos, mas na hora de definir é incrível. Para mim é um segundo avançado, com quem podes combinar, mas que tem muito golo. Mete golos como se fosse um ponta de lança", disse o esquerdino, que depois foi questionado sobre se o seu (ainda) colega de equipa seria bom substituto para Antoine Griezmann no Atlético Madrid. A resposta, tal como a primeira, foi claramente positiva: "Pelo rendimento que teve, certamente. Porque como disse é um craque. Rendimento dará seguramente"."Foi incrível. Foi uma temporada um pouco estranha. Começámos mal a Liga e com uma mudança de treinador, mas demos a volta à situação e foi incrível por tudo isso. Estivemos sempre em luta com o FC Porto até final""É um ídolo em todo o lado em Portugal, gostam muito dele. Espero que recupere do que se passou há uns tempos"