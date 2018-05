Nas primeiras conversas com o Espanyol e os representantes do lateral, o Benfica fez saber que a contratação de Aarón está dependente de vendas, nomeadamente a de Grimaldo.





O camisola 3 está 'controlado' pelo Nápoles desde há vários meses, sendo que está apenas à espera que os responsáveis do emblema italiano avancem para a contratação. Isto só deverá acontecer depois de estar definida a saída de Faouzi Ghoulam, titular do lado esquerdo da defesa do Nápoles.