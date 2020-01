Grimaldo: «Esta temporada sinto-me melhor fisicamente»

Alejandro Grimaldo deixou rasgados elogios a Luís Filipe Vieira e à organização do Benfica. Numa entrevista à 'Marca', o lateral-esquerdo considera que essa estrutura acaba por possibilitar o surgimento de jovens talentos.





"Creio que é mérito do presidente, do clube, que cuida muito bem dos jogadores jovens, as instalações, tudo o que envolve o clube é muito grande e creio que toda essa ajuda dá um grande apoio aos jogadores da cantera do Benfica e possibilita que possam dar grandes futebolistas", começou por dizer o defesa espanhol, admitindo que a capacidade do clube em vender foi decisiva quando optou por vir para Portugal: "Também é um dos motivos. É um clube que cuida muito bem dos seus jogadores, que ganha títulos e que no final de cada temporada ajuda a dar esse salto para a Liga espanhola ou até Premier League, que são duas das ligas em que todos os jogadores gostariam de atuar."Depois de na época passada ter feito 7 golos e 13 assistências, Grimaldo admitiu que foi a melhor da carreira, "muito boa", mas falou numa melhoria para a atual. "Esta temporada sinto-me melhor (fisicamente) do que época anterior, apesar de os números não serem tão evidentes. Penso que a cada ano que passa estou a melhorar e sinto-me mais cómodo no clube. Espero continuar assim", desejou, falando nas mudanças em relação à sua posição em campo: "Os laterais de hoje em dia são praticamente muito mais ofensivos, chegam muito mais à linha de fundo. Os cruzamentos e o último passe são momentos que treinei bastante e tem dado os seus frutos."Grimaldo admitiu que foi complicado sair do Barcelona, o clube que o formou, mas que fez bem em vir para o Benfica, em 2015: "Pode dizer-se que a cantera do Barcelona é uma das melhores do Mundo e estava muito bem lá, mas tinha a sensação que podia dar um passo à frente na minha carreira e o Benfica apostou em mim. Penso que foi a melhor decisão que tomei."