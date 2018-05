A contratação de Aarón Martín surge num contexto em que é necessário encontrar um substituto para Grimaldo, que está de saída. Ora, a SAD está disposta a investir forte no jogador do Espanyol, mas tem a garantia de Jorge Mendes de que, entre a venda do camisola 3 e a incorporação de Martín, o saldo será francamente positivo. Afinal, o empresário tem intermediado as negociações com o Nápoles tendo em vista a transferência de Grimaldo para o Nápoles, com as águias a apontarem a não menos de 30 milhões de euros pelo internacional sub-21 espanhol.O acordo de cavalheiros está há muito estabelecido e resta agora esperar pelo acerto definitivo entre as partes, sendo que, em Itália, a imprensa local garante tratar-se ‘apenas’ de um compasso de espera até que seja também confirmada a venda de Ghoulam para o Manchester United, de José Mourinho. Uma vez que uma operação está diretamente ligada à outra, só quando o internacional argelino sair será aberta a porta a Grimaldo.