Grimaldo: «Gostava de jogar nas ligas espanhola ou inglesa mas não penso ir já»

Álex Grimaldo, lateral espanhol do Benfica, concedeu uma entrevista à Antena 1 na qual abordou a temporada encarnada, nomeadamente a recuperação no campeonato. O jogador, de 23 anos, confessou ainda sonhar com outros voos, mas tal não será para já."Foi um ano atípico devido à mudança de treinador, porque estávamos muito mal a meio da temporada mas, no fim, a união e a força da equipa fizeram com que déssemos a volta e conseguíssemos o título.""Sim, afinal fomos ao Dragão e roubámos a liderança ao FC Porto. Por isso as pessoas não podem dizer seja o que for, porque quando se consegue ganhar os jogos mais importantes contra Sporting e FC Porto, não se pode falar"."Foi o jogo no Porto. Ir ao Dragão e conseguir a liderança é algo muito importante e que fica marcado.""Quando chegou estávamos numa situação muito delicada. Só nos pediu que jogássemos o nosso futebol e pensássemos apenas em nós. O FC Porto começou a falhar e fomos ficando mais perto deles.""Sim, por que não? O Benfica está a criar uma estrutura e equipa muito fortes, o treinador é muito bom e, com a união de todos, podemos chegar longe na Europa.""Suponho que haja muita gente a olhar para mim. Sei que fiz uma época muito boa e suponho que haverá gente interessada, mas agora estou centrado em descansar depois de uma temporada longa. Dessas coisas tratam os meus empresários. Gostaria de um dia jogar nas ligas espanhola ou inglesa. São campeonatos muito fortes, a Série A também. Mas não penso ir já, tenho tempo, ainda sou jovem."