Alejandro Grimaldo já está em Espanha, na companhia da namorada, Ana Fuster García. O lateral-esquerdo do Benfica partilhou no Instagram uma fotografia do reencontro. Aproveitando as férias concedidas pelos encarnados, o futebolista viajou até Valência, autorizado pela SAD, aproveitando para estar junto da namorada. "Finalmente, juntos", escreveu. O alemão Julian Weigl também se deslocou ao seu país.