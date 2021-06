Grimaldo: «Levo muitos anos aqui, sinto-me importante»

Alejandro Grimaldo parte para a sétima temporada consecutiva de águia ao peito e assumiu que já se sente um dos “veteranos” do plantel. “Já levo muitos anos e jogos aqui, com esta camisola, sinto-me importante e considero que tenho de ajudar os jogadores que chegam e os jovens que chegam da equipa B”, considerou o jogador em declarações no podcast Sport Beleza. O lateral-esquerdo de 25 anos, que tem o Atlético Madrid atento aos desempenhos, viu o Benfica passar a jogar num sistema diferente com Jorge Jesus, em 2020/21, a que mostrou agrado.

“É diferente jogar com uma linha de quatro ou de cinco. Com cinco, tens todo o corredor para ti. As equipas que jogam assim têm laterais-extremos. Dá-te mais confiança para subir porque sabes que tens quatro defesas atrás de ti. No fim de contas, tens de fazer o mesmo trabalho defensivo que com a linha de quatro para jogar com a equipa. Gosto de ter liberdade para atacar. Sinto que assim sou mais determinante. Darei tudo aquilo que a equipa necessitar”, prometeu Grimaldo.

O camisola 3 dos encarnados, que tem contrato até junho de 2023, garantiu, em jeito de brincadeira, que não ficou chateado por Jorge Jesus não colocar em campo Franco Cervi tantas vezes como em épocas anteriores.

“Conheço o Cervi há muitos anos. São muitos treinos e muitos jogos juntos. Somos muitos amigos. Comemos em casa um do outro e viajamos juntos. É um pouco diferente a cumplicidade quando se trata de uma pessoa que se conhece há tantos anos. O Benfica tem jogadores muito grandes. Se não jogar um, joga outro”, sublinhou Grimaldo, que apontou o título nacional de 2015/16 como momento mais bonito passado no clube. “Foi o dia em que ganhámos o primeiro título, em 2016, após chegar em janeiro. Pude jogar o jogo em que celebrámos o título, já que o Eliseu estava lesionado”, recordou.

Seleção espanhola ainda é “objetivo”

Grimaldo é internacional sub-21 pela Espanha, mas ainda não desistiu de chegar à principal seleção do país onde nasceu. “Voltar à seleção espanhola é um sonho e objetivo”, vincou o jogador, que foi campeão da Europa sub-19 por La Roja e que recordou com saudade a conquista de 2012. “Foi muito especial e ainda para mais com jogadores muito bons. Era muito jovem e é isso que é especial, ser-se tão jovem e ganhar um título europeu”, frisou. Já entre os golos que marcou pelo Benfica, destacou o remate de fora da área ao Dínamo Zagreb, na Liga Europa, em 2019. “É um remate que treino há anos. Foi um golo importante, porque foi no prolongamento. A equipa precisava de marcar. Foi o melhor golo que marquei com esta camisola”, afirmou Grimaldo.