Grimaldo na lista do Manchester City

Alejandro Grimaldo está na lista do Manchester City para a próxima época, de acordo com informação veiculada por vários órgãos ingleses. Pep Guardiola procura um substituto para o francês Benjamin Mendy, que não entra nos planos do líder da Premier League.

Contudo, o espanhol não é o único nome referenciado pelo treinador catalão. De acordo com a imprensa local, David Alaba, do Bayern Munique, e José Gayà, do Valencia, também agradam a Guardiola.

De qualquer forma, e segundo os diários espanhóis, o lateral do Benfica, com formação no Barcelona, tem uma vantagem, porque tem interesse em mudar de ares, mais de cinco anos depois de ter chegado aos encarnados.

O Manchester City não é o único clube na pista do camisola 3 das águias. Nos últimos dias, foi divulgado que Diego Simeone, treinador do At. Madrid, está atento a Grimaldo, de 25 anos, para substituir o brasileiro brasileiro Renan Lodi.

Vinculado ao Benfica até 2024 e blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, o lateral-esquerdo nunca escondeu o desejo. "Gostaria de um dia jogar ou na liga espanhola ou na inglesa. São campeonatos muito fortes, como a Serie A", afirmou, em 2019, o futebolista, que também ambiciona chegar à principal seleção espanhola.