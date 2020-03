Grimaldo na mira do Tottenham

Num exercício de projeção do que será o onze do Tottenham na próxima temporada, o portal inglês Football London refere que José Mourinho pode virar-se para Grimaldo. Aquele site refere que o preferido para o flanco esquerdo da defesa é Ben Chilwell, do Leicester. No entanto, face ao elevado preço do jogador inglês, Mourinho pode virar-se para o lateral das águias.