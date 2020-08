Grimaldo: «Não cumprimos o que todos esperávamos»

Alejandro Grimaldo não acabou a temporada a jogar devido a uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, ante o Tondela, a 10 de junho. O lateral-espanhol fez, no entanto, um vaticínio sobre o que se esperava da última temporada e o que espera da próxima.





"Acabou-se uma temporada longa e difícil.Não cumprimos o que todos esperávamos.Agora temos que analisar e refletir para melhorar na próxima época,para que os sucessos superem em muito os erros e atinjamos os objetivos, que este grande clube esteja de volta ao lugar que merece", vincou o defesa através das redes sociais.O futebolista espanhol, de 24 anos, cumpriu 41 jogos oficiais em 2019/20. Tem contrato até junho de 2023.