Grimaldo: «Não estou muito por dentro do mercado»

O Benfica permanece nos Estados Unidos, onde ainda vai realizar dois jogos da International Champions Cup, frente a Fiorentina e Milan. Álex Grimaldo lembra que o objetivo é que a equipa se prepare bem para chegar em boa forma à Supertaça. Quanto ao resto da temporada, o espanhol diz que o objetivo é revalidar o título de campeão nacional e ir longe na Europa."Há que continuar a trabalhar para fazer um bom grupo. Depois é tentar ganhar o campeonato, é essa a intenção do Benfica todos os anos e poder chegar longe na Europa. Mais dificuldades contra a Fiorentina do que contra o Chivas? Estamos no Benfica, queremos sempre ganhar, mas esta competição não é a mais importante. O mais importante é chegar à Supertaça com uma boa condição física. Benfica mais forte do que o Sporting? Não sei, a verdade é que ainda não vi nenhum jogo do Sporting. Estamos focados em nós e na forma como jogamos. O importante é melhorarmos e estar na melhor condição física no dia 4", começou por dizer.O lateral falou ainda de dois colegas de equipa, Nuno Tavares e Raul de Tomas, deixando elogios a ambos. "O Nuno é um grande jogador, joga muito bem com os dois pés e isso é importante para a equipa. O Raul não me surpreende. Já tinha jogado com ele, já o tinha visto jogar e sei que é um grande jogador. Há que esperar coisas grandes, mas é preciso ir com tranquilidade. Raul, Félix e Jonas? São diferentes. Dois grandes jogadores que saíram, um grande jogador que chegou e esperemos que dê o melhor para o Benfica", referiu.Garantindo ainda que não está atento à sua situação de mercado, Grimaldo deixou elogios aos adeptos do Benfica que marcaram presença no jogo com o Chivas."Não estou muito dentro do mercado. Estou a pensar no trabalho no Benfica. Estou muito feliz aqui e não estou focado no que se fala lá fora. Sabemos da grandeza do Benfica e sabemos que, para onde quer que vamos, temos benfiquistas e isso é algo surpreendente", concluiu.