A cumprir a melhor temporada ao serviço do Benfica, com seis golos em 37 partidas oficiais, Alejandro Grimaldo acredita que ainda pode mostrar mais qualidade ao serviço dos encarnados. Cumpridos 100 jogos de águia ao peito – celebrou essa marca frente ao Galatasaray –, o defesa espanhol, de 23 anos, mostra-se ambicioso relativamente ao futuro."Temos de pensar sempre em melhorar e, por isso, o melhor Grimaldo ainda está para vir", começou por dizer à BTV o lateral-esquerdo espanhol, feliz pela carreira que tem construído no clube da Luz desde janeiro de 2016: "Realizar 100 jogos com esta camisola é um sonho para mim e para qualquer jogador. Quando cheguei ao clube não fazia ideia do número de jogos que ia fazer, mas o trabalho tem sido bem feito e tudo isto é um sonho para mim."Contratado ao Barcelona em janeiro de 2016, a troco de pouco mais de 1 milhão de euros, Grimaldo tem nove golos marcados em 100 jogos pelo clube da Luz. O internacional sub-21 espanhol tem contrato com as águias até junho de 2021 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.