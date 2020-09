Grimaldo pela primeira vez às ordens de Jorge Jesus

Jorge Jesus recebeu esta quarta-feira mais três 'reforços', com a notícia de que Grimaldo, Pedrinho e Samaris deixaram de fazer parte do boletim clínico e, por isso, estão à disposição do treinador. A grande novidade é mesmo o lateral-esquerdo, pela primeira vez disponível nesta pré-época.





Helton (traumatismo no ombro esquerdo) e Jardel (entorse no joelho esquerdo) continuam de fora.