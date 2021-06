Grimaldo perdoa Nuno Tavares no caso do vídeo polémico: «Estamos juntos, mano»

Grimaldo deixou uma curta mensagem na publicação que Nuno Tavares fez no Instagram, onde o jovem procura a redimir-se depois do vídeo que circulou nas redes sociais e que causou polémica.





Nele o jovem defesa do Benfica surge ao lado de um amigo, que a dado momento diz: "Este puto é o futuro. Aquele espanhol do car.... [Grimaldo] nunca mais se vai embora para o puto vingar". Perante esta declaração, o jogador reage: "Se não for no Benfica, é noutro sítio."Nuno Tavares pediu desculpas ao clube e aos companheiros de equipa e Grimaldo foi um dos primeiros a reagir. "Estamos juntos, mano", escreveu o espanhol.