Grimaldo: «Quero ganhar mais títulos com o Benfica»

Antes de saber que testou positivo à Covid-19, Grimaldo esteve à conversa com a 'Marca' a fazer o lançamento da final four da Taça da Liga. O espanhol mostrou um discurso ambicioso.





"Chegámos à Taça da Liga com a motivação no máximo. Quero ganhar mais títulos no Benfica", disse o defesa que apontou o golo dos encarnados no último clássico frente ao FC Porto.O jornal espanhol destaca precisamente o golo no Dragão e ainda as quatro assistências que soma no campeonato, o que faz do espanhol o defesa com mais passes para golo na Liga.Grimaldo mostra-se satisfeito no Benfica, mas não esconde o desejo de uma dia vir a pisar outros palcos. "Estou muito contente. Renovei até 2023 e sempre trataram maravilhosamente. Estou muito focado no Benfica, mas se tivesse que escolher outro campeonato, seria a La Liga ou a Premier League."Já sobre uma convocatória para a seleção de Espanha... "Espero que essa chamada chegue."