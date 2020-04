Grimaldo rendido a Taarabt: «É um jogador de topo. Tem qualidade para jogar no Real Madrid»

Álex Grimaldo esteve, esta quinta-feira, em direto na página de Instagram do jornal espanhol 'Marca'. O lateral-esquerdo do Benfica falou sobre a sua relação com o treinador Bruno Lage e elogiou os companheiros de equipa Rúben Dias e Adel Taarabt.

"[Bruno Lage] A mim, ajudou-me muito a nível tático, sobretudo na parte defensiva e na saída de bola. É um treinador que quer um estilo de jogo mais coletivo, com muita bola e isso agradou a todos os jogadores. Antes jogávamos mais direto, mas ele mudou isso e quis começar a vencer com posse de bola", começou por referir.

Sobre a 'explosão' de Adel Taarabt na equipa principal do Benfica, Grimaldo afirmou que foi graças ao trabalho e talento do marroquino, alguém que diz ter "qualidade para jogar no Real Madrid".

"Estava desaparecido... Já ninguém dava nada por ele, mas voltou. Merece estar onde está, porque trabalhou muito para isso e é um jogador de topo. Há uns anos diziam que tinha qualidade para jogar no Real Madrid. Eu acho que tem", confessou.

Já sobre Rúben Dias, o lateral-esquerdo espanhol destacou a "sensação de segurança" que transmite à equipa. "É um central muito poderoso e dá-te muita segurança, fala muito e traz aquela sensação de segurança na defesa", concluiu.