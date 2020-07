Grimaldo: «Só há um Benfica»

Alejandro Grimaldo lesionou-se em Portimão, diante do PortimoneNse (2-2), e está fora das escolhas do Benfica até ao final da época. Num momento em que as águias atravessam um momento conturbo a nível desportivo, o lateral espanhol surgiu nas redes sociais a deixar uma mensagem aos seguidores.





"Só há um Benfica", escreveu o Grimaldo através da conta pessoal de Twitter.O ex-Barcelona tem uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e a paragem estimada é de cerca de dois meses.