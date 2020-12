Grimaldo: «Temos de ter mais personalidade. Somos capazes de melhor»

Álex Grimaldo reagiu esta quarta-feira à derrota (0-2) do Benfica frente ao FC Porto, na Supertaça Cândido de Oliveira.





O lateral-esquerdo espanhol das águias mostrou-se desanimado com o resultado, bem como com a exibição das águias, afirmando que o encontro nem sempre foi bem disputado entre as duas formações."Vamos tentar agora o campeonato, as Taças e a Liga Europa. Viu-se em campo, tentamos fazer um jogo mais agressivo, mas temos de ter mais personalidade. Eles foram mais agressivos. Não tiveram muitas ocasiões, assim como nós. Não foi um jogo muito bem jogado pelas duas equipas. Agora temos de corrigir os erros e tentar jogar o nosso jogo, somos capazes de melhor", concluiu.