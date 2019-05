Grimaldo: «Tenho contrato, estou contente, mas vamos ver o que acontece»

No onze escolhido pela UEFA apenas quatro jogadores não são do Benfica



No onze escolhido pela UEFA apenas quatro jogadores não são do Benfica

Em entrevista à Rádio Marca, e já depois de ter elogiado João Félix , Alex Grimaldo foi também alvo de palavras positivas por parte dos jornalistas que conduziram a conversa, na qual foram destacados os seus números na presente temporada. Registos que o defesa das águias também destaca e que, no seu entender, fizeram de 2018/19, a sua melhor temporada na Luz."Foi o meu melhor ano com o Benfica. Saiu-me tudo muito bem. O sistema deu-me muito protagonismo no ataque e isso deu-me espaço para criar problemas, para estar em forma e estou muito bem com ele. Ajudou-me muito. Estive muito bem. Os números são muito bons, os melhores da minha carreira. Espero que seja o princípio de algo grande", declarou o esquerdino, que não fecha as portas a uma saída no verão - ainda que assegure estar feliz na Luz."De momento agora vou descansar um pouco. Não sei o que vai acontecer. Estamos sempre abertos a ouvir coisas, vamos ver o que acontece. Tenho contrato aqui, estou contente, mas vamos ver o que acontece", disse.A finalizar, Grimaldo abordou também o sonho de representar a seleção espanhola. "Tenho muita vontade de poder ir, que me chamem e ter oportunidade. Todos querem ir à seleção, é complicado e nunca se perde a esperança. Trabalho para isso. É um sonho jogar pela melhor seleção do Mundo."