Grimaldo tenta acelerar regresso aos relvados

Grimaldo deverá hoje, contra o Rennes, ter a oportunidade de somar os seus primeiros minutos nesta pré-temporada e assim voltar a jogar, algo que não faz há quase três meses – o último encontro foi a 10 de junho, contra o Portimonense, quando sofreu a lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo.

O espanhol já tinha sido dado como clinicamente apto por altura do último particular com o Sp. Braga e até se sentou no banco de suplentes, apesar de não constar da ficha do jogo. Agora, mesmo que o camisola 3 não seja titular, tudo indica que Jorge Jesus já possa dar minutos ao canhoto, que assim ganhará um pouco mais de ritmo para o primeiro embate oficial da época, contra o Paok, a 15 de setembro.

Ainda que Grimaldo não tenha cumprido qualquer embate de preparação até aqui, Jesus confia que, se o lateral responder hoje bem, será possível lançá-lo logo no referido jogo da 3ª pré-eliminatória, em Salónica. Afinal, depois do encontro de hoje com os franceses há ainda mais dez dias de trabalho pela frente e o ex-Barcelona terá oportunidade de afinar um pouco mais a forma física, debelada que está a lesão muscular na coxa esquerda.

De resto, neste último ensaio da pré-época, Jesus não poderá contar com vários internacionais, casos de Rúben Dias, Vertonghen, Waldschmidt, Seferovic, Florentino, Jota, Tomás Tavares ou Svilar, e tem ainda Samaris e Jardel em dúvida. Caso estes não recuperem, terão de existir novamente adaptações no eixo defensivo.