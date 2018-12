Grimaldo: «Vitória importante para nos mantermos unidos»

Autor do golo que valeu ao Benfica um adeus triunfal na fase de grupos da Liga dos Campeões, o espanhol Alex Grimaldo considera que a vitória sobre o AEK Atenas foi justa, isto no final de uma fase onde, na sua opinião, as águias mereciam mais."Fizemos uma Champions no qual merecíamos mais, agora há que pensar na Liga Europa e no campeonato. A vitória foi importante para a equipa, sobretudo merecida", considerou o espanhol, à Eleven Sports."Não estivemos mal na primeira parte, mas faltou agressividade. Na segunda já entrámos mais agressivos, fomos à procura do golo, o que conseguimos no final da partida. A vitória é importante para nos mantermos unidos""Tive sorte, em outras ocasiões não a tive. Agora é pensar no jogo do próximo fim de semana e pouco mais"