Grimaldo: «Viu-se outra vez a grandeza deste clube»

Alex Grimaldo falou à BTV, no final da sessão de treinos aberta do Benfica aos adeptos, realizado esta terça-feira. Ao canal oficial do emblema encarnado o lateral espanhol das águias abordou a presença dos milhares de adeptos nas bancadas, nos objetivos da equipa para o novo ano e o encontro com o V. Guimarães, já no próximo sábado.





"Incrível! Viu-se outra vez a grandeza deste clube. Adeptos estão sempre com a equipa, num dia como hoje, no começo de um ano que esperamos que seja importante para nós", afirmou Grimaldo."Atrás do que mostram as câmaras, há muito trabalho. Cada dia levantamo-nos para ir trabalhar e preparar. O corpo tem de estar sempre a 100 por cento para estar no limite. Esse é o segredo aguentar todos os jogos.""Sim, muitos mais. A ideia é estar disponível sempre que o mister queira. Trabalho para isso.""Já são muitos anos como profissionais. Sempre nos toca jogar nestas datas. Preparado para jogar dia 4 da melhor forma possível e conquistar os três pontos.""Juntos, sempre juntos. É a palavra que inclui tudo. Podemos passar bons e maus momentos, mas no final todos queremos o mesmo, que é conseguir títulos. É por isso que lutamos", concluiu o lateral espanhol.