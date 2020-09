Grimaldo voltou a jogar três meses depois

Alejandro Grimaldo voltou a competir ontem com a camisola do Benfica pela primeira vez desde 10 de junho, dia em que se lesionou na visita das águias a Portimão, em jogo da Liga 2019/20. Primeiro, o lateral-esquerdo recuperou de uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo e, mais recentemente, debatia-se com uma lesão muscular na coxa da mesma perna. Já apto, o defesa espanhol estreou-se diante do Rennes, entrando para o lugar de Nuno Tavares na reta final do encontro (78’).

Quem também se estreou nesta pré-época foi Darwin, que jogou o mesmo tempo de Grimaldo. O uruguaio rendeu Vinícius em campo.