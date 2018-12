"Gripe forte" afasta Vieira de Montalegre

O vice-presidente do Benfica Domingos Almeida Lima não garantiu que o clube ofereça esta quarta-feira a receita do jogo da Taça de Portugal ao Montalegre, mas "tudo será feito para beneficiar o clube da terra".O dirigente do clube encarnado congratulou-se ainda com o facto de a partida de hoje, às 20:45, a contar para os oitavos-de-final da prova rainha do futebol português, ser em Montalegre, pois "promove a festa do futebol"."É assim que o futebol deve ser. Espero que estes jogos sirvam como pedagogia para que as pessoas se centrem mais no fenómeno desportivo do que em situações laterais e que afastam as pessoas do futebol", destacou.Uma "gripe forte" impossibilitou a presença do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que estava inicialmente prevista na cerimónia.A comitiva encarnada, composta pelos vice-presidentes Domingos Almeida Lima, Sílvio Cervan e Alcino António, foi recebida nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Montalegre e homenageada com a medalha do município, perante o olhar de muitos adeptos do Benfica, mas também do clube local.O presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, realçou o trabalho "de todos" para o jogo poder ser disputado na vila 'transmontana', destacando o facto de o Benfica "nunca ter posto em causa a realização do jogo em Montalegre"."Desde o fundador do clube até à atual direção, todos tiveram importância e, depois, houve também a sorte de termos uma prenda de natal antecipada e podermos receber um dos maiores clubes do mundo", atirou.Falando de um "dia histórico" para a região, Orlando Alves espera que "daqui a cem anos as pessoas que estiverem ainda revivam os momentos".O edil socialista prometeu uma "receção apoteótica" ao Benfica e adiantou estar a ser preparada uma "comitiva alargada" para receber o autocarro do clube de Lisboa, à entrada do concelho de Montalegre, quando a formação liderada por Rui Vitória se estiver a deslocar rumo ao estádio.Oitavo classificado na Série A do terceiro escalão, o Montalegre recebe o Benfica, da I Liga, para os oitavos de final da Taça de Portugal, às 20:45, no Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira.