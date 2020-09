Grupo de sócios prepara-se para liderar clube sob o lema "Para um Benfica Bem Maior"

Um grupo de sócios sob o lema "Para um Benfica Bem Maior" apresenta-se com o intuito de "não ficar apenas pela crítica, bota abaixo e mal dizer" e tendo a "obrigação de dar o contributo, partilhar ideias e sonhar em conjunto".





"Somos todos apenas um: sócios do Benfica. Todos com a mesma importância e relevância. Não somos notáveis. Notável é o Benfica! Escolhemos o caminho mais trabalhoso: começar por ideias, programas, estudar as melhores práticas internacionais. Não discutir pessoas, mas discutir o Benfica, o seu presente e futuro. Ambicionamos preparar uma equipa que num futuro mais próximo ou um pouco mais distante possa vir a liderar o Benfica e colocá-lo no topo da Europa na próxima década", pode ler-se no manifesto onde se vincam seis princípios maiores: transparência, liberdade individual, competência, diálogo e cooperação, independência e respeito.Sócios como Braz Frade, António Figueiredo, Eduardo Stock da Cunha, José Gandarez, Manuel de Brito, Armando Jorge Carneiro, Paula Pinho, Manuel Alves, Carla Cruz, Diogo da Silveira, Alberto Sequerra, Luís Sousa Pires, Frederico Cacho Figueiredo, Luís Silva Carrilho, Gomes Mota ou António Viana Batista são alguns dos subscritores do manifesto.