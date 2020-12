Guarda-redes do Flamengo pretendido por Jesus não quer renovar

Diego Alves, guarda-redes do Flamengo que Jorge Jesus gostaria de ver no Benfica, não aceitou a proposta de renovação que lhe foi feita pelo clube brasileiro. E o Mengão, segundo avança o Globo Esporte, não vai avançar com uma nova proposta.





O clube ofereceu a Diego um aumento de 10 por cento por mais um ano de contrato, que o jogador em outubro recusou.Mais recentemente o diretor executivo do Flamengo sugeriu que se fizesse uma proposta de mais 30 por cento, mas o departamento financeiro e o presidente Rodolfo Landim não aprovaram a sugestão.A verdade é que o contrato do jogador termina a 31 desde mês e, se não houver acordo até lá, Diego Alves vai fazer apenas mais dois jogos com a camisola do Flamengo.O guarda-redes já terá autorizado o seu empresário a ouvir propostas do estrangeiro.