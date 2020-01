Guarda-redes do Shakhtar assume: «É óbvio que estamos a ver jogos do Benfica»

Andriy Pyatov já apontado à eliminatória com o Benfica que terá lugar apenas a 20 e 27 de fevereiro, a contar para a Liga Europa. O guarda-redes do Shakhtar Donetsk assumiu que o plantel às ordens do técnico Luís Castro em observado jogos das águias.





"É óbvio que estamos a assistir aos jogos do Benfica. É uma equipa muito boa. Vai ser difícil, mas digo sempre que não há nada que seja impossível", vincou o internacional ucraniano de 35 anos ao portal 'Football Format'.Pyatov deixou ainda uma comparação em relação à equipa de Bruno Lage. "Eles vantagem por estarem em competição neste momento. É algo importante. Não vejo outra qualquer diferença para serem mais fortes do que nós. É uma boa equipa que poderemos ultrapassar mas teremos de estar preparados. As hipóteses para ambas as equipas são as mesmas", reiterou o experiente futebolista do Shakhtar Donetsk, equipa que só volta a jogar oficialmente a 20 de fevereiro, precisamente diante do Benfica.