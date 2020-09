Guardiola agradece a Otamendi: «Tinha o tornozelo partido e estava disposto a jogar»

Pep Guardiola falou sobre Otamendi na conferência de imprensa após o triunfo do Manchester City sobre o Burnley para a Taça da Liga inglesa. O técnico espanhol agradeceu ao defesa argentino, reforço do Benfica, por tudo aquilo que deu aos citizens nas últimas épocas.





"Tenho de agradecer ao Otamendi por parte do incrível sucesso que temos tido nos últimos anos. Tinha o tornozelo partido e estava disposto a jogar... tinha uma grande mentalidade. Na temporada em que ganhámos o campeonato com 100 pontos ele deu uma ajuda enorme, foi um jogador-chave. Desejo-lhe a ele e à família as maiores felicidades. Ele será uma das coisas que sempre recordarei neste clube", afirmou Guardiola.O treinador explicou a saída do argentino. "Pensamos que é preciso uma equipa jovem. Ele já tem mais de 30 anos", lembrou, acrescentando: "penso que ele está feliz por ir para o Benfica."