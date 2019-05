Guilavogui enigmático sobre o Benfica

Joshua Guilavogui admitiu o interesse do Benfica, que, de acordo com notícias recentes na Alemanha, voltou novamente a pensar no médio francês do Wolfsburgo. "Pode ser, talvez…", afirmou à ‘Kicker’, frisando, em todo o caso, que o futuro será no Wolfsburgo, caso os alemães se apurem par as provas europeias. "Posso garantir que, se chegarmos às competições europeias, fico aqui."

O futebolista, de 28 anos, adiantou: "Estamos em conversações. Sou muito grato ao Wolfsburgo, sei o que o clube tem feito por mim e estou convencido de que voltará a ter um papel importante na Bundesliga". Guilavogui esteve nos planos do Benfica em 2014.