Guilherme Montoia profissional ao 10º ano de Benfica

Guilherme Montoia assinou esta segunda-feira o primeiro contrato profissional pelo Benfica num momento em que cumpre a décima época a vestir de águia ao peito.





O lateral-esquerdo português, de apenas 16 anos, atua na equipa de juniores dos encarnados em que conta com quatro presenças oficiais em 2019/20.Montóia chegou ao Benfica em 2010/11 depois de ter começado a dar as primeiras pisadas no Coruchense.