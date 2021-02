«Há alguma lei que proíba penáltis a favor do Benfica?»: águias fazem contas e lembram questão

O Benfica arranca esta segunda-feira a sua segunda volta na Liga NOS, com um embate diante do Famalicão no qual tentará aproveitar os deslizes dos rivais FC Porto e Sp. Braga, que empataram na véspera. Um encontro que surge depois de uma primeira volta na qual o conjunto da Luz não teve nenhum penálti a favor, algo que mereceu, uma vez mais, uma referência na 'News Benfica' desta segunda-feira.





"Finda a primeira volta do Campeonato, o Benfica não tem qualquer grande penalidade assinalada a seu favor. Trata-se de um registo quase inédito: há sessenta anos que tal não acontecia. Um facto histórico que contrasta fortemente com o pecúlio dos nossos adversários. O FC Porto já soma nove, o Sporting quatro e o Braga por três vezes viu a penalidade máxima assinalada. Cumpre-nos assim reiterar uma questão colocada há duas semanas e cuja pertinência aumentou na sequência dos jogos com Nacional e Vitória de Guimarães: há alguma lei não escrita que proíba um árbitro de validar um castigo máximo só porque é a favor do Benfica?", questiona o emblema da Luz, lançando a mesma pergunta que havia partilhado a 26 de janeiro