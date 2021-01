Há mais dois clubes italianos interessados em Todibo

Depois de ter sido colocado na rota de Parma, Nice ou Saint-Étienne, o defesa francês Jean-Clair Todibo foi este sábado apontado pela imprensa italiana como também estando na agenda de Benevento e Lazio. Ao que tudo indica, o interesse de ambas as equipas seria um empréstimo, mas parece claro que a primeira hipótese não agrada ao jogador do Benfica e a segunda está mais ao seu gosto.





Aliás, segundo o 'Corriere dello Sport', terá sido o próprio empresário do jogador a abordar os romanos da possibilidade de receber o defesa por empréstimo. Tudo porque Todibo vê na Lazio uma hipótese de se relançar depois de uma cedência, até ver, sem sucesso no Benfica. A questão aqui passará essencialmente pela capacidade financeira dos romanos em assumir os valores que o Barcelona poderá exigir por novo empréstimo, já que a equipa italiana não estará a atravessar uma fase particularmente positiva do ponto de vista financeiro.Lembre-se que Todibo está cedido pelo Barcelona até final da temporada, num acordo de empréstimo no qual está prevista uma cláusula de opção de 20 milhões de euros.