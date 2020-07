Há mais um internacional uruguaio apontado ao Benfica

Há mais um uruguaio apontado ao Benfica. Para lá de Edinson Cavani, avançado que pode ser a contratação estrela das águias, esta terça-feira chega-nos do jornal 'Ovación' a informação de que o clube da Luz terá avançado nas últimas horas para contactos no sentido de saber da situação do defesa central Leandro Cabrera, atualmente vinculado ao Espanyol por mais três temporadas.





De acordo com aquela publicação, o antigo defesa do Atlético Madrid, de 29 anos, tem uma cláusula no seu vínculo que lhe permite sair em caso de descida de divisão, pelo que o cenário de transferência estará efetivamente em cima da mesa. Para lá das águias, o 'Ovación' relembra que há algumas semanas o nome do internacional uruguaio havia sido também apontado ao Liverpool.