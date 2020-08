Há mudanças nos possíveis adversários do Benfica para a 3.ª pré-eliminatória da Champions

O Benfica 'escapa' ao Rennes na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os resultados de terça-feira na Liga Europa colocam a formação francesa na fase de grupos da Champions.





Como é sabido, o vencedor da Liga Europa ganha o acesso à prova milionária, mas Inter, Manchester United, Sevilha e Shakhtar já tinham essa garantia por via das ligas nacionais. Neste cenário, a vaga passa para o 3.º classificado da Ligue 1.Assim , o Rennes, que era um pontencial adversário do Benfica, já não tem de disputar a 3.ª pré-eliminatória.Mas há mais. O Krasnodar, que era outro dos possíveis oponentes das águias na 3.ª pré-eliminatória , transita para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21.O Gent (Bélgica) já está definido como adversário possível do Benfica. Viktoria Plzen (República Checa), Rapid Viena (Áustria), PAOK (Grécia), AZ Alkmaar (Holanda) e Lokomotiva Zagreb (Croácia) lutam ainda por dois lugares na 3.ª pré-eliminatória da Champions.31 de agosto: sorteio da 3.ª pré-eliminatória1 de setembro: sorteio do play-off15 e 16 de setembro: jogos da 3.ª pré-eliminatória22 e 30 de setembro: jogos do play-off1 de outubro: sorteio da fase de grupos20 e 21 de outubro: 1.ª jornada da fase de grupos