Hacker do Benfica foi detido

Rui Pinto, conhecido como alegado hacker do Benfica, foi preso pela Polícia Judiciária esta quarta-feira, segundo adianta o 'Correio da Manhã' . Suspeito de ter roubado contratos de FC Porto e Sporting e também emails e outro tipo de documentos do Benfica, para depois serem divulgados no 'Football Leaks', Rui Pinto é natural de Gaia e tem 30 anos.A detenção de Rui Pinto foi confirmada pela Polícia Judiciária em comunicado, ainda que na nota divulgada não se refira em nenhum momento o nome do hacker. A PJ apenas refere que foi feita uma detenção no âmbito da 'Operação Cyberduna' de um cidadão de 30 anos, "na sequência de diligências cumpridas em sede de cooperação internacional em país comunitário". De acordo com o mesmo comunicado, em causa estão "crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo".